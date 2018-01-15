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В ЕС провели встречу рабочей группы по вопросам борьбы с фейковыми новостями

В ЕС провели встречу рабочей группы по вопросам борьбы с фейковыми новостями

КИЕВ. 15 января. УНН. Группа экспертов Европейской комиссии провела первую встречу рабочей группы по вопросам борьбы с фейковыми новостями. Об этом сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Группа стремится внести вклад в разработку стратегии ЕС о том, как бороться с феноменом “фейковых новостей”, которая должна быть представлена в конце апреля. Представитель Евросоюза по цифровой экономике Мария Габриэль объявила прием заявлений на участие в группе в ноябре 2017 года и выбрала 40 человек из 300 претендентов.

Габриэль заявила, что фейковые новости распространяются с тревожной скоростью, которая угрожает репутации средств массовой информации и благосостоянию демократических стран, что может подорвать демократические ценности. Она призвала разработать подходы для выявления и ограничения распространения новостей.

“Мы должны обеспечить доверие к источникам информации”, — заявила она.

Как сообщал УНН, во фракции Блока Петра Порошенко призывают принять законопроект о противодействии фейковым новостям.

Источник: УНН
Теги: ЕС, фейк, новости
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