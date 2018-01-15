Украина присоединится к системе контроля ООН за незаконным оборотом наркотиков и оружия

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина присоединится к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата Container Control Programme, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

“16 января 2018 года Государственная фискальная служба Украины и Государственная пограничная служба Украины подпишут Меморандум о взаимопонимании с Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций. Подписание этого документа будет означать автоматическое присоединение к Программе по контролю за контейнерными перевозками (Container Control Programme), реализуемой ООН и Всемирной таможенной организацией”, - говорится в сообщении.

Меморандум будут подписывать и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк и директор Департамента анализа и общественных связей Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН Жан-Люк Лемайо.

Напомним, правоохранители разоблачили и пресекли попытку сбыта оружия, боеприпасов и наркотических веществ в Одесской области.