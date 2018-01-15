Катрин Денев извинилась перед теми, кого могло обидеть письмо "за право мужчин цепляться к женщинам"

КИЕВ. 15 января. УНН. Французская актриса Катрин Денев извинилась перед теми, кого могло обидеть открытое письмо "за право мужчин цепляться к женщинам", которое она и ее единомышленники опубликовали в издании Le Monde. Об этом она написала в своем открытом письме в издании Libération, передает УНН.

Так, актриса объяснила, что она никоим образом не поддерживает херасмент, а выступает скорее за свободу.

"Да, я люблю свободу. Мне не нравятся признаки нашего времени, где каждый считает, что имеет право судить, выносить решения, осуждать. Времени, где простое обвинения в соцмедиа приводит к наказанию, к тому, что человек увольняется, а часто и становится объектом линчевания медиа. Я ничего не оправдываю. Я не выношу решение о вине тех мужчин, у меня нет такой квалификации. И у немногих она есть", - написала Денев.

Актриса заявила, что преклоняется перед жертвами сексуального насилия и попросила у них прощения.

"Я - свободная женщина и такой останусь. Я преклоняюсь перед всеми жертвами одиозных действий, которые могли почувствовать себя оскорбленными из-за письма, опубликованного в Le Monde, перед ними и только перед ними я извиняюсь", - написала Денев в письме.

Напомним, участницы движения против сексуального насилия, которые объединились под хэштегом #MeToo, вместе с известными актрисами провели в воскресенье акцию перед началом вручения кинопремии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.