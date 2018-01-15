Дело по четырем экс-беркутовцам за избиение Автомайдановцев направили в суд

КИЕВ. 15 января. УНН. Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины направил в суд обвинительный акт относительно четырех бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в избиении 18 активистов "Автомайдана" и других лиц в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПУ.

По информации пресс-службы ГПУ, этим лицам также инкриминируются служебные подделки официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

Действия обвиняемых квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины.

Напомним, в декабре 2017 года ГПУ передала в суд дело в отношении экс-руководства полиции Киева за преступления против "Автомайдана".