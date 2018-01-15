В прокуратуре не смогли объяснить, почему не проверили приближенного к власти оператора лотерей "УНЛ"

КИЕВ. 15 января. УНН. В столичной прокуратуре отказались комментировать невыполнение судебного решения, которое обязывало фискалов проверить приближенного к власти оператора государственных лотерей “УНЛ” (Украинская национальные новости), сообщает УНН.

Ранее сообщалось, что эта компания могла нанести значительный ущерб государству, так как указывают следователи, организовывала нелегальные азартные игры и уклонялась от уплаты налогов в бюджет.

Выяснить точную сумму ущерба было поручено Государственной фискальной службе. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева полтора года назад. Однако, фискалы решение суда до сих пор не выполнили.

Редакция УНН обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой объяснить невыполнение судебного решения и сообщить, на каком этапе досудебного расследования находится уголовное производство против "УНЛ".

ГПУ направила запрос в столичное управление прокуратуры, которое отказало УНН в предоставлении информации, отметив лишь, что соответствующее уголовное производство расследует Днепровское УП ГУ ЧП в Киеве.

"Поскольку, в своем запросе Вы просите предоставить информацию о состоянии досудебного расследования в уголовном производстве, решения запроса не регулируется Законом Украины "О доступе к публичной информации", - ответили в прокуратуре столицы.

Напомним, "УНЛ" связывают с высокопоставленным: нардепом от БПП Александром Третьяковым, экс-главой АП Борис Ложкин и экс-главой ФГИ Игорем Билоусом. В СМИ отмечают, что И.Билоус, в частности, мог получить долю в компании путем передачи 40 помещений для игровых залов в Киеве.

По данным экспертов, влиятельные связи "УНЛ" помогли загнать его конкурентов - компании "М.С.Л." и "Патриот" под антироссийские санкции СНБО. В дальнейшем эти санкции должны были стать формальным основанием для отказа "Патриот" и "М.С.Л." в выдаче лицензий на продолжение работы, что в свою очередь позволило бы монополизировать лотерейный рынок компанией "УНЛ". Соответствующий проект лицензионных условий разработало Министерство финансов Украины. Однако, его раскритиковали и не согласовали в АМКУ, Госказначейства и регуляторной службе.

Кроме того, недавно бизнес-омбудсмен озвучил свои сомнения относительно правомерности применения антироссийских санкций СНБО против компании "М.С.Л.".