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Мадрид оставит прямое управление над Каталонией, если Пучдемона переизберут главой правительства

Мадрид оставит прямое управление над Каталонией, если Пучдемона переизберут главой правительства

КИЕВ. 15 января. УНН. Мадрид продолжит прямое управление над Каталонии в рамках действия 155-й статьи Конституции страны, если экс-лидера Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает УНН со ссылкой на El Pais.

М.Рахой во время выступления в понедельник признал, что Народная партия допустила ошибок в Каталонии, однако отметил, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.

“Мы, как партия сделали ошибки, мы признаем их, и мы должны сделать из них выводы... Реакция властей привела к благоприятной ситуации для Испании, хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии”, — сказал глава правительства во время собрания партии.

По словам М.Рахой, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность. Однако этого не случится в случае переизбрания отстраненного главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе через открытые против него уголовные дела в Испании, отметил политик.

Напомним, Карлес Пучдемон в новогоднем поздравлении выдвинул испанскому правительству требование восстановить правительство региона.

Источник: УНН
Теги: Испания, Каталония
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