Мадрид оставит прямое управление над Каталонией, если Пучдемона переизберут главой правительства

КИЕВ. 15 января. УНН. Мадрид продолжит прямое управление над Каталонии в рамках действия 155-й статьи Конституции страны, если экс-лидера Карлеса Пучдемона переизберут главой правительства. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает УНН со ссылкой на El Pais.

М.Рахой во время выступления в понедельник признал, что Народная партия допустила ошибок в Каталонии, однако отметил, что правительству, благодаря активации 155 статьи Конституции страны удалось остановить незаконное провозглашение независимости автономии.

“Мы, как партия сделали ошибки, мы признаем их, и мы должны сделать из них выводы... Реакция властей привела к благоприятной ситуации для Испании, хотя, возможно, она не была таковой для Народной партии”, — сказал глава правительства во время собрания партии.

По словам М.Рахой, прямое управление над Каталонией будет оставаться в силе до тех пор, пока следующий глава правительства не вступит в должность. Однако этого не случится в случае переизбрания отстраненного главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который с октября прошлого года находится в Брюсселе через открытые против него уголовные дела в Испании, отметил политик.

Напомним, Карлес Пучдемон в новогоднем поздравлении выдвинул испанскому правительству требование восстановить правительство региона.