В Киеве в связи с ремонтом сетей отключат воду

КИЕВ. 15 января. УНН. В связи с ремонтом сетей в Киеве может быть отключено водоснабжение некоторых домов. Об этом в сети Facebook сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", передает УНН.

Для надежной работы систем водоснабжения "Киевводоканал" проводит ремонтные работы, в связи с чем может быть отключено водоснабжение по следующим адресам:

16 января с 09.30 до 00.30 17 января - пер.Рощинский, 4, 6, 8, 10 (частные дома); ул.Кавказская, 7, 9, 11, 13 (жилые дома), 13а (детский сад).

17 января с 09.30 до 23.00 - ул. Отца Анатолия Жураковского, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17 (частные дома); ул.Гоголя (15 частных домов) ул.Ватутина, 1-71, 2-50 (частные дома).

Добавим, что в "Киевводоканале" попросили заранее запастись водой.

Напомним, 17 декабря в Украине вступили в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. НКРЕКП обновила структуру тарифов для 40 водоканалов в разных регионах Украины, в том числе для "Киевводоканала".