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Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии - АП

Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии - АП

КИЕВ. 15 января. УНН. В Администрации Президента Украины заверили, что законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также соответствует нормам Конституции Украины. Об этом УНН сообщили в АП.

"Законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сообщили в АП.

Кроме того, в Администрации отметили, что сегодня проект закона находится в Верховной Раде, поэтому все дискуссии о тех или иных нормах должны проходить в рамках правового поля в украинском парламенте.

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"Президент Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что руководство государства имеет политическую волю для создания независимого антикоррупционного суда", - сообщили в АП.

В то же время, источник подтвердил УНН, что в письме от имени главы миссии МВФ к Украине Рона ван Родена было отмечено, что "принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами".

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Собеседник добавил, что письмо направлено в адрес главы администрации президента Украины Игоря Райнина, но его копии направлены также Премьеру, спикеру, нескольким министрам, представителям правительства, а также другим должностным лицам.

"В письме главы миссии МВФ к Украине, представитель фонда категорически исключает возможность того, что МВФ согласится с принятием президентского законопроекта об Антикоррупционном суде", - сообщил источник.

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Ранее СМИ сообщили, что МВФ в письме к украинской власти подчеркнул, что принятие президентского законопроекта об Антикоррупционном суде в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Источник: УНН
Теги: АП, Венецианская комиссия, Антикоррупционный суд
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