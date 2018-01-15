Больше половины европейцев пользуются интернет-банкингом

КИЕВ. 15 января. УНН. Более половины европейцев пользуются интернет-банкингом. Соответствующие данные приводит Евростат, передает УНН.

В частности, среди взрослого населения ЕС, доля тех, кто использует интернет-банкинг, достигает 51%. При этом отмечается, что количество пользователей постоянно растет. По сравнению с 2007 годом доля удвоилась (тогда интернет-банкингом пользовалось 25% взрослого населения ЕС).

Онлайн-банкинг особенно популярен среди европейцев в возрасте от 25 до 34 лет - 68% из них пользуются им. На увеличение количества пользователей сервисов влияет уровень образования. Лишь 24% людей с низким уровнем образования пользуются электронным банкингом, тогда как среди людей с высшим образованием пользователями являются 77%.

Географическое распределение пользователей интернет-банкинга (в возрасте от 16 до 74 лет) выглядит так:

Дания (90%);

Нидерланды (89%);

Финляндия (87%);

Швеция (86%).

Меньше всего таких пользователей в Болгарии (5%) и Румынии (7%). А в Греции и на Кипре менее трети людей в возрасте от 16 до 74 лет пользуются интернет-банкингом - 25% и 28% соответственно.

Напомним, киберполиции сообщила о новой схеме мошенничества с банковскими карточками украинцев, в основном с территории ОРДЛО.