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Понедельник, 15 января 2018, 17:13 • Тарас Джмиль
В Ровно подожгли автомобиль, которым пользовался главный фискал области
КИЕВ. 15 января. УНН. На прошлой неделе в Киеве подожгли автомобиль, которым пользовался глава областного ГФС. Об этом УНН сообщили правоохранители.
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Под утро 11 января неустановленное лицо подожгло автомобиль Toyota Venza, который находится в пользовании главного фискала области. Огонь затронул переднюю часть автомобиля.
Инцидент произошел на территории управления ГФС.
Сейчас начато расследование по статье 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Напомним, в Харькове сожгли автомобиль судьи.
Источник: УНН
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