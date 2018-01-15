В Ровно подожгли автомобиль, которым пользовался главный фискал области

КИЕВ. 15 января. УНН. На прошлой неделе в Киеве подожгли автомобиль, которым пользовался глава областного ГФС. Об этом УНН сообщили правоохранители.

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Под утро 11 января неустановленное лицо подожгло автомобиль Toyota Venza, который находится в пользовании главного фискала области. Огонь затронул переднюю часть автомобиля.

Инцидент произошел на территории управления ГФС.

Сейчас начато расследование по статье 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, в Харькове сожгли автомобиль судьи.