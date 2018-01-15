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За год в Украине алкоголь и табак подорожали на 21% - статистика

За год в Украине алкоголь и табак подорожали на 21% - статистика

КИЕВ. 15 января. УНН. За год в Украине цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 20,7%. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

Отмечается, что в декабре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на алкогольные напитки выросли на 11,7%, на табачные изделия - на 36,3%.

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В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю 2017 года, - ред.) алкоголь подорожал на 0,4%, табак - на 0,8%. Добавим, что цены на потребительские товары в течение года в Украине выросли на 13,7%, за месяц - на 1%.

Напомним, подорожание алкогольных напитков привело к неоднократному пересмотру акцизов в сторону их увеличения. В то же время, такая политика государства спровоцировала рост теневого сегмента алкогольного рынка Украины. В частности, как рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, в то время как легальный производитель водки с проданной бутылки зарабатывает 15-15 копеек, нелегал имеет - 15-25 грн.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, цена
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