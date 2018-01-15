Сийятро обвинил Украину в подготовке дискриминационных законов относительно венгерских меньшинств

КИЕВ. 15 января. УНН. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийятро обвинил украинское правительство в подготовке изменений в законодательство государства, будут ограничивать права венгерских меньшинств. Об этом говорится в заявлении МИД Венгрии, обнародованном в понедельник на сайте ведомства, передает УНН.

"Вместо того, чтобы смягчить конфликт, Украина сделала дальнейшие предложения об ограничении использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, венгерские газеты также будут публиковаться на двух языках", - говорится в официальном заявлении.

Кроме того, глава дипломатического ведомства отметил, что правительство Венгрии выступит против новых законодательных изменений так же решительно, как и против закона об образовании.

Напомним, 10 октября Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что против Украины могут вступить в силу экономические санкции в связи с законом об образовании.