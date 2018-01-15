В Донецкой области будут судить трех парней за избиение и изнасилование женщины

КИЕВ. 15 января. УНН. В Краматорске (Донецкая область) будут судить трех парней за жестокое избиение и изнасилование женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

Краматорской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч.3 ст.152, ч.2 ст.153, ч.1 ст.122, ч.1 ст.304 (изнасилование, удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное группой лиц, умышленное телесное повреждение средней тяжести, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что 25 сентября, около 4:00 утра, 20-летний житель Краматорска и двое его друзей 15 и 17 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомились с посетительницей одного из развлекательных заведений города. Во время сопровождения 39-летней женщины домой, ребята, применив физическую силу, затащили ее за гаражи, где, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу, поочередно вступили с ней в половые отношения против ее воли.

Вырвавшись от нападавших, потерпевшая пришла домой, откуда позвонила в полицию. На время следствия двум злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, третьему - домашний арест. За совершение указанных преступлений старшим ребятам грозит до 12 лет лишения свободы, младшему - до 7 лет.

Напомним, врачи Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, расположенной на улице Братиславской, не отказывались оказать помощь мужчине без определенного места жительства - они нашли его уже мертвым.