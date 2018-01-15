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Украина впервые в истории будет представлена ​​в скелетоне на Олимпиаде

Украина впервые в истории будет представлена ​​в скелетоне на Олимпиаде

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина впервые в истории будет представлена ​​на зимних Олимпийских играх в скелетоне. Об этом сообщает министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Единственным спортсменом в Украине, который получил соответствующую лицензию на Игры-2018, войдя в ТОП-50 мирового рейтинга по итогам сезона — стал 19-летний Владислав Гераскевич”, — сообщил И.Жданов.

Он добавил, что Министерство молодежи и спорта выделило более 1,4 млн грн на учебно-тренировочные сборы за границей, участие в международных соревнованиях и закупку формы и инвентаря для спортсмена и его отца-тренера Михаила Гераскевича.

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“Отец и сын полностью оправдали наши ожидания. Впервые в истории отобравшись на зимние Олимпийские игры-2018 в скелетоне, они уже добились выдающегося результата для зимних видов спорта в Украине”, — отметил он.

Как сообщал УНН, Украина заключила соглашение на трансляцию Олимпийских игр.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада-2018
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