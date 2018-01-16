Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 06:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украина увеличила экспорт сливочного масла в ЕС почти в 7 раз

Украина увеличила экспорт сливочного масла в ЕС почти в 7 раз

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала в страны Европейского Союза 2,3 тыс. тонн сливочного масла, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, передает УНН.

"Украина оказалась на втором месте, после Новой Зеландии, по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе - ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз", - рассказала Торговый представитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина увеличила на 38,2% экспорт продуктов в ЕС

При этом, добавила она ссылаясь на данные коллег из США, в январе - октябре 2017 года Украина стала восьмой в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза.

Напомним, по данным Минагрополитики, в тройке стран-лидеров среди импортеров украинской аграрной продукции за январь-октябрь 2017 года находятся Индия (11,3% от общего экспорта), Египет (7,5%) и Нидерланды (6,9%).

Источник: УНН
Теги: экспорт, ЕС, масло
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.