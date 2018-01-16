Украина увеличила экспорт сливочного масла в ЕС почти в 7 раз

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала в страны Европейского Союза 2,3 тыс. тонн сливочного масла, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Никольская, передает УНН.

"Украина оказалась на втором месте, после Новой Зеландии, по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе - ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз", - рассказала Торговый представитель.

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При этом, добавила она ссылаясь на данные коллег из США, в январе - октябре 2017 года Украина стала восьмой в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза.

Напомним, по данным Минагрополитики, в тройке стран-лидеров среди импортеров украинской аграрной продукции за январь-октябрь 2017 года находятся Индия (11,3% от общего экспорта), Египет (7,5%) и Нидерланды (6,9%).