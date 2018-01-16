В Африке нашли один из крупнейших алмазов в истории

КИЕВ. 15 января. УНН. Один из крупнейших бриллиантов в истории добыли в горном королевстве Лесото на юге Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

910-каратный камень, размером с два мячика для гольфа, нашла компания по добыче алмазов Gem Diamonds Ltd. на своей шахте в стране.

Найденный алмаз относится к D цветного типа IIa, что означает, что он у него отсутствуют или очень мало атомов азота, что делает его одним из самых дорогих камней. Камень в настоящее время является пятым крупнейшим в мире.

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"Этот исключительный алмаз высшего качества является крупнейшим, который добыто на сегодня, и это подчеркивает непревзойденное качество работы шахты Летзен", - заявил в своем выступлении Генеральный директор Clifford Elphick.

Компания не сказала как она будет продавать алмаз и сколько он может стоить. Его стоимость будет определяться по размеру и качеству отполированных камней, которые можно будет срезать с него.

"Стоимость алмазов очень велика, и ее вызывает множество факторов", - сказал Бен Дэвис, аналитик "Liberum Capital Markets".

Также он добавил, что оценивает стоимость драгоценного камня в 40 млн долларов.