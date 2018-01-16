Украина отменила санкции против российского поставщика угля "Южтранс"

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина отменила санкции в отношении российской компании по поставке угля "Южтранс", передает УНН со ссылкой на приказ № 1905 Министерства экономического развития и торговли от 29 декабря 2017 года.

Отмечается, что в соответствии с приказом Минэкономразвития, санкции начали действовать против "Южтранса" 9 декабря 2017. Однако уже 29 декабря 2017 года их действие было отменено.

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Напомним, 30 октября 2017 года Министерство экономического развития и торговли Украины приняло приказ № 1583 о введении санкций в отношении российской компании по поставкам угля "Южтранс".