Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 06:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украина отменила санкции против российского поставщика угля "Южтранс"

Украина отменила санкции против российского поставщика угля "Южтранс"

КИЕВ. 15 января. УНН. Украина отменила санкции в отношении российской компании по поставке угля "Южтранс", передает УНН со ссылкой на приказ № 1905 Министерства экономического развития и торговли от 29 декабря 2017 года.

Отмечается, что в соответствии с приказом Минэкономразвития, санкции начали действовать против "Южтранса" 9 декабря 2017. Однако уже 29 декабря 2017 года их действие было отменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 1,8%

Напомним, 30 октября 2017 года Министерство экономического развития и торговли Украины приняло приказ № 1583 о введении санкций в отношении российской компании по поставкам угля "Южтранс".

Источник: УНН
Теги: уголь, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.