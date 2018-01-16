"Забей Путину гол": в Киеве устроят акцию по бойкоту ЧМ по футболу в России

КИЕВ. 15 января. УНН. В Киеве и ряде стран мира 22 января запланирована акции “Отфутболим диктатора!” за бойкот чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, передает УНН со ссылкой на сообщение Центра внешнеполитических исследований.

Как сообщили в Центре внешнеполитических исследований, в Киеве акция запланирована на 15:45 22 января, которая пройдет на Майдане Независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сборную России по футболу повторно проверят на допинг перед ЧМ-2018

В рамках этой акции, говорится в сообщении, состоится обнародование обращения от мирового украинства к дипкорпуса Украины с просьбой повлиять на западных коллег и убедить мировое сообщество - официальных лиц, футбольных функционеров, игроков и т.д. - бойкотировать чемпионат мира по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель оргкомитета ЧМ по футболу в России ушел с поста на фоне допинг-скандала

Организаторы рассказали, что в рамках этого мероприятия пройдет народная забава "Забей Путину гол!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФИФА аннулировал результат восьми поединков отбора на ЧМ-2018

Отмечается, что организаторами этой акции выступает Всемирное движение патриотов Украины при поддержке ряда общественных объединений в Украине и мире.