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Нефтяное пятно от затонувшего иранского танкера грозит экологической катастрофой

Нефтяное пятно от затонувшего иранского танкера грозит экологической катастрофой

КИЕВ. 15 января. УНН. Крупнейшая за несколько десятилетий авария иранского танкера Sanchi привела к образованию большого нефтяного пятна площадью более 140 квадратных километров, что угрожает экосистеме Восточного Китайского моря. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на сообщение китайских СМИ и японских чиновников, передает УНН.

В Японской береговой охране сообщили, что нефть разлилась площадью 13 км в длину и 11 км в ширину, хотя они также отметили, что пятно уменьшается, поскольку патрульные лодки борются чтобы его сдержать.

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Эксперты опасаются, что затопление корабля потенциально более опасным для экосистемы, чем горения нефтепродуктов. Авария танкера приведет к попаданию в море конденсата и токсического судового топлива. В Восточно-Китайском море живут киты, морские свиньи и морские птицы.

Напомним, 14 января иранский танкер “Sanchi” на котором в течение недели после аварии пылал пожар, в воскресенье затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.

Источник: УНН
Теги: Китай, Иран
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