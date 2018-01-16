Нефтяное пятно от затонувшего иранского танкера грозит экологической катастрофой

КИЕВ. 15 января. УНН. Крупнейшая за несколько десятилетий авария иранского танкера Sanchi привела к образованию большого нефтяного пятна площадью более 140 квадратных километров, что угрожает экосистеме Восточного Китайского моря. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на сообщение китайских СМИ и японских чиновников, передает УНН.

В Японской береговой охране сообщили, что нефть разлилась площадью 13 км в длину и 11 км в ширину, хотя они также отметили, что пятно уменьшается, поскольку патрульные лодки борются чтобы его сдержать.

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Эксперты опасаются, что затопление корабля потенциально более опасным для экосистемы, чем горения нефтепродуктов. Авария танкера приведет к попаданию в море конденсата и токсического судового топлива. В Восточно-Китайском море живут киты, морские свиньи и морские птицы.

Напомним, 14 января иранский танкер “Sanchi” на котором в течение недели после аварии пылал пожар, в воскресенье затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.