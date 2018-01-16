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Европейскую делегацию в Украину приветствовали вертепом

Европейскую делегацию в Украину приветствовали вертепом

КИЕВ. 16 января. УНН. Европейская ассоциация в Украине приняла студентов Украинской академии лидерства с постановкой вертепа. Об этом в своем твиттере написала EU Delegation UA, сообщает УНН.

“Мы имеем честь принять традиционный украинский вертеп от студентиив Украинской академии лидерства”, — пишет ассоциация.

Напомним, что в киевском метро колядники “водили козу”. По случаю Щедрого вечера и Праздники Маланки на станции метро “Золотые ворота” группы украинской народной песни “Денница” и “Слово женщине” на платформе выполняли украинские народные щедривки.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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