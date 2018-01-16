Джима и Семеренко поднялись в общем зачете Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 16 января. УНН. По итогам пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходил на территории Германии в Рупольдинге, произошли изменения в женском и мужском общем зачете соревнований, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлона.

Лучшей у женщин среди украинок стала Юлия Джима в которой 1 место по сравнению с результатами предыдущего этапа — 9-с 319 очками. Сразу за ней разместилась Вита Семеренко, которая потеряла три позиции — 316 баллов.

Одну ступеньку добавила Валентина Семеренко (296) — 12-я. Пять строк со знаком плюс имеет и Анастасия Меркушина (152) — 27-ю. Елена Пидгрушная (96) идет 37-й, Ирина Варвинец (68) 44-я.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три украинские биатлонистки попали в топ-15 масс-старта в Рупольдинге

У мужчин 4 позиции потерял Дмитрий Подручный (123) — 31-й, Артем Прима сделал один шаг вперед по рейтингу (91) 38-й. Еще трое украинский находятся внизу поколения: Семенов 68-й, Ткаленко 73-й, Семаков 83-й.

Заметим, что финка Кайса Макаряйнен вышла на первое место в гонке за “Хрустальный глобус” — 489 очков против 470 у Анастасии Кузьминой. У мужчин борьба развернулась между французом Мартеном Фуркадом (666) и норвежцем Йоханнесом Бё (622).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семенов и Пидгрушная пропустят шестой этап Кубка мира по биатлону

Добавим также, шестой этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце-Антерсельве начиная с 18-го января.