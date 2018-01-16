"Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в сезоне АПЛ

КИЕВ. 16 января. УНН. В центральной баталии 23-го тура Английской Премьер-лиги “Ливерпуль” на “Энфилде” принимал лидера чемпионата “Манчестер Сити”, передает корреспондент УНН.

На старте встречи Алекс Окслейд-Чемберлен из-за пределов штрафной площади, будто бильярдным ударом отправил мяч в дальний нижний угол ворот Эдерсона. На перерыв коллективы ушли при ничейном результате. Лерой Сане на фланге продемонстрировал технический прием мяча грудью после чего ворвался к уголовной зоны и пробил кипера Кариус в ближний угол ворот.

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Первая половина следующей 45-минутки позволила “мерсисайдцам” праздновать выигрыш. Сначала Фирмино корпусом оттеснил Стоунз и перебросил голкипера “горожан”. Уже через несколько минут обрезка защитника Отаменди обернулась голом в девятку ворот в исполнении Мане. На 68 минуте каскад ошибок гостей продолжил Эдерсон — вратарь выбежал из штрафной и выбил мяч прямо на египтянина Салаха, который забросил игровой снаряд в пустые ворота — 4:1.

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В заключительные 10 минут “горожане” сумели спастись от разгромного фиаско благодаря голам Бернарду Сильвы и Гюндоган — 4:3.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко провел все противостояния на скамейке запасных.

Примечательно, что “Манчестер Сити” потерпел первое поражение в 23 турах, однако с большим запасом в 15 очков перегоняет ближайших преследователей — “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпуль” (62 очка против 47).