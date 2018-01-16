Организация освобождения Палестины призвала приостановить признание Израиля государством

КИЕВ. 16 января. УНН. Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) призвала в понедельник во время голосования в Рамалле приостановить признание Израиля в качестве государства в ответ на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим израильской столицей. Об этом сообщил AFP со ссылкой на заявление руководящего органа ООП, передает УНН.

“Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию”, — говорится в документе.

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ОЗУ признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины (парламент в изгнании).

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственного характера со столкновением с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения.

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Лига арабских государств назвала решение США таким, что не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него. Несмотря на угрозы президента США Дональда урезать финансирование странам ООН через одобрение предложенного резолюции ООН, которая осуждала признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 21 декабря, поддержала резолюцию.

Следует отметить, что обстрелы израильской территории из Сектора Газы заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями. За декабрь по израильской территории было выпущено около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца в детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ около 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере двое палестинцев, около 30 получили ранения.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.