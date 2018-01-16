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Долгополов с победы начал выступления на AUS Open

Долгополов с победы начал выступления на AUS Open

КИЕВ. 16 января. УНН. Лидер мужского рейтинга среди украинских теннисистов Александр Долгополов прошел первый круг основной сетки Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

2:00 и 7 минут понадобилось киевлянину чтобы преодолеть сопротивление хозяина соревнований 448 ракетки мира Адреас Хайдера-Маурера - 7:6 (3), 6:3, 6:4.

Долгополов оформил 7 из 16 брейкпойнтив, а его соперник - 4 из 8. Оба игрока выполнили по 11 эйсов.

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Отметим, что во втором круге украинец встретится с австралийцем Мэттью Эбден (78 ракетка мира), который выбил из соревнований 16-го сеяного Джона Иснера с США.

Заметим, что Долгополова и Эбден до этого момента не проводили очные поединки.

Источник: УНН
Теги: теннис
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