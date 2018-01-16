Мать убила детей, которых пыталась превратить в YouTube-звезд

КИЕВ. 16 января. УНН. В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, после чего покончил с собой, сообщает УНН со ссылкой на телеканал WKRN.

В субботу в полицию позвонили с сообщением о самоубийстве. Правоохранители нашли тело 34-летней Кристины Тредвей под мостом. Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина происшествия до сих пор не известна.

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Дедушка убитых детей рассказал FOX46, что перед самоубийством Кристина отправила их отцу сообщение, где написала, что “собирается покончить со всем и детьми”.

Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.