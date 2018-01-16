Полиция подозревала Месси в сокрытии доходов через благотворительные матчи

КИЕВ. 16 января. УНН. Испанская полиция подозревала аргентинского футболиста “Барселоны” Лионеля Месси в сокрытии доходов через проведение благотворительных матчей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, следователи с 2012 года собирали информацию по организации и проведению фондом Месси благотворительных матчей. Полиция подозревала, что Месси организует несколько таких игр в год и получает за них пожертвования в фонд, но при этом большая часть не доходила до фонда. По словам Гильермо Марина, организатора шести благотворительных матчей с 2012 по 2013 год, который помогал следователям в качестве свидетеля, суммарный доход от проведения шести встреч составил 6,9 миллионов долларов США, тогда как в фонд были переведены только 300 тысяч долларов США. В 2015 году следователи представили отчет о расследовании в суд, но дело не было возбуждено из-за недостатка доказательств.

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Ранее Месси подозревался в уклонении от неуплаты налогов, сначала он был приговорен судом к тюремному заключению на 21 месяц, однако позже его наказание было заменено на штраф в 250 тысяч евро.

Месси выступает за “Барселону” с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем “Золотого мяча”. В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий участвовал в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.