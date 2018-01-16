Украина в шестой раз подряд осталась без ЧМ по мужского гандбола

КИЕВ. 16 января. УНН. В итальянском Больцано завершился групповой турнир мужского отбора к чемпионату мира-2019 среди команд группы 3 в котором выступала сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.

Сборная Украины в последнем туре встречалась с лидером — Румынией. “Желто-голубые” вели в течение первого тайма с разницей в 5 голов (11:6). Всю вторую половину встречи сборная Украины играла в значительно ослабленном составе — без двух ключевых игроков задней линии. Красную карточку получил разыгрывающий Александр Тиль, а левый полусреднем Станислав Жуков получил травму и не выходил на площадку. Румыны перехватили лидерство (17:16), однако украинцы не прекратили борьбы.

Меньше чем за две минуты до финальной сирены команда Виталия Андронова имела преимущество 2 (26:24), но, как и в поединке против Италии, справиться в завершении не удалось — ничья 26:26.

Отметим, что по 4 гола забили Юрий Кубатко, Сергей Онуфриенко, Захар Денисов и Дмитрий Горига. 44 процента бросков по своим воротам отразил голкипер Игорь Чуприна.

Заметим, что сборная Украины набрала 3 очка в 3-х матчах и завершила турнир на третьем месте. Таким образом, последний раз Украина проходила в финальную часть Мундиаля в 2007 году — 14 место.

Добавим также, выиграла соревнования и получила единственную путевку в плей-офф отбора сборная Румынии. Италия, которая в последнем туре победила Фареры 29:18, заняла второе место.