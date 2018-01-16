Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 06:25
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Повышение пенсий и зарплат: к чему готовиться субсидиантам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украина в шестой раз подряд осталась без ЧМ по мужского гандбола

Украина в шестой раз подряд осталась без ЧМ по мужского гандбола

КИЕВ. 16 января. УНН. В итальянском Больцано завершился групповой турнир мужского отбора к чемпионату мира-2019 среди команд группы 3 в котором выступала сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на ФГУ.

Сборная Украины в последнем туре встречалась с лидером — Румынией. “Желто-голубые” вели в течение первого тайма с разницей в 5 голов (11:6). Всю вторую половину встречи сборная Украины играла в значительно ослабленном составе — без двух ключевых игроков задней линии. Красную карточку получил разыгрывающий Александр Тиль, а левый полусреднем Станислав Жуков получил травму и не выходил на площадку. Румыны перехватили лидерство (17:16), однако украинцы не прекратили борьбы.

Меньше чем за две минуты до финальной сирены команда Виталия Андронова имела преимущество 2 (26:24), но, как и в поединке против Италии, справиться в завершении не удалось — ничья 26:26.

Отметим, что по 4 гола забили Юрий Кубатко, Сергей Онуфриенко, Захар Денисов и Дмитрий Горига. 44 процента бросков по своим воротам отразил голкипер Игорь Чуприна.

Заметим, что сборная Украины набрала 3 очка в 3-х матчах и завершила турнир на третьем месте. Таким образом, последний раз Украина проходила в финальную часть Мундиаля в 2007 году — 14 место.

Добавим также, выиграла соревнования и получила единственную путевку в плей-офф отбора сборная Румынии. Италия, которая в последнем туре победила Фареры 29:18, заняла второе место.

Источник: УНН
Теги: спорт, гандбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.