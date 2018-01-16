В ЕС назвали две основные угрозы безопасности для Украины

КИЕВ. 16 января. УНН. В Европейском союзе выделили две основные угрозы – внешнюю и внутреннюю, с которыми сталкивается Украина и её страны-соседи. При этом усилия ЕС будут сосредоточены в основном вокруг помощи нашему государству по одной из них. Об этом во вторник во время пресс-конференци в Киеве рассказал глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает УНН.

“Для нас в ЕС есть две основные проблемы угрозы безопасности для Украины и ее соседей. Первая очевидная для нас (угроза — ред.) — это конфликт с Россией, а вторая причина угрозы безопасности — это плохое управление, слабое учреждение, отсутствие верховенства закона, что делает Украину и другие страны региона более уязвимыми для внешней и внутренней угрозы безопасности”, — заявил Х.Мингарелли.

По его словам, в конфликте с Россией Украина должна устранить угрозу безопасности по трем основным аспектам: военный конфликт, экономические потери и кампания дезинформации РФ.

“Таким образом, помощь ЕС в противодействии этим угрозам заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на втором виде угроз главным образом: чистое управление, слабые институты и отсутствие верховенства закона в Украине”, — сказал представитель ЕС.

Как сообщал УНН, Х.Мингарелли назвал сферы, в которых Украине нужно активизироваться по Соглашению об ассоциации.