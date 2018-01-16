ДРГ боевиков на Донбассе подорвались на собственных минах

КИЕВ. 16 января. УНН. Диверсионно-разведывательные группы боевиков на Донбассе подорвались на собственных минах. Об этом, со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины, сообщил представитель Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

Так, по информации главного управления разведки, командование русско-оккупационных войск активизировало проведение разведки позиций сил АТО с применением диверсионно-разведывательных групп.

В частности в течение 13-14 января при попытке перейти участок собственных минно-взрывных заграждений на Мариупольском и Бахмутском направлениях подорвались диверсионные группы противника.

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Несколько диверсантов погибли, среди них один офицер, является тяжелораненым. Командование боевиков начало расследование по определению виновных в хаотичном установлении минно-взрывных заграждений перед собственными позициями, что привело к потерям боевиков в так называемых диверсионных подразделениях", - сообщил Гуцуляк.