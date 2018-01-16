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На Закарпатье погиб мужчина, который вместе с детьми незаконно заготавливал дрова

На Закарпатье погиб мужчина, который вместе с детьми незаконно заготавливал дрова

УЖГОРОД-КИЕВ. 16 января. УНН. На Закарпатье в лесном массиве урочища Свалявка во время незаконной заготовки дров погиб местный житель. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, вместе с мужем на несанкционированном промысле находились его дети 10 и 16 лет.

"Работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативной группы установили, что 36-летний житель села Свалявка, вместе со своими сыновьями, меньшем из которых 10, а старшему 16 лет, самовольно, без каких-либо документов на заготовку дров, пошли в лесной массив в урочище Свалявка, где распиливали дерево. По словам детей, отец бензопилой перерезал часть ствола поваленного ветром дерева. На мужчину упала подпиленная корневая система с грунтом. Дети сразу же побежали за помощью односельчан, однако мужчина от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и выясняют, на каких основаниях и при каких условиях осуществлялась незаконная заготовка дров в указанном лесном массиве.

Как ранее сообщал УНН, вечером 13 января, при въезде в город Берегово автомобиль насмерть сбил мужчину.

Источник: УНН
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