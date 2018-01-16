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В ГПУ рассказали о причинах обыска в "Укргаздобыче"

В ГПУ рассказали о причинах обыска в "Укргаздобыче"

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодняшние обыски в ОАО "Укргаздобыче" связаны с закупками запчастей по завышенным суммами. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

“5 мая 2017 года по материалам ГУ БКОП СБ Украины было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления (ч.5 ст.191 УК Украины) и Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ начато досудебное расследование. Касалось оно факта закупки ПАО „Укргаздобыча“ в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО „Украина-2000“ на общую сумму более 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз”, — написал А.Лысенко.

По его словам, во время досудебного расследования уже установлено, что должностные лица ПАО “Укргаздобыча” с целью завладения средствами, вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в вторник, 16 января утром в здании ПАО “Укргаздобыча” представители СБУ и ГПУ проводят обыски.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, обыск, Укргаздобыча
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