Президент подписал закон о порядке установления счетчиков на газ

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям природного газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Закон, как ожидается, усовершенствует принципы коммерческого учета природного газа, урегулирует отдельные вопросы установления его средств, в частности в многоквартирных домах.

Принятие документа, как отмечается, повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

Напомним, ВР запретила устанавливать газовые счетчики без согласия жителей дома.