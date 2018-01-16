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Президент подписал закон о порядке установления счетчиков на газ

Президент подписал закон о порядке установления счетчиков на газ

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон, регламентирующий установку счетчиков потребителям природного газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Закон, как ожидается, усовершенствует принципы коммерческого учета природного газа, урегулирует отдельные вопросы установления его средств, в частности в многоквартирных домах.

Принятие документа, как отмечается, повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

Напомним, ВР запретила устанавливать газовые счетчики без согласия жителей дома.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, газ, Петр Порошенко
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