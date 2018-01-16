Порошенко одобрил исключение термина "инвалид" из украинского законодательства

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины № 2249-VIII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, принятый Верховной Радой Украины 19 декабря 2017 года, передает УНН.

Целью закона является продолжение работы, начатой ​​правительством во исполнение указа Президента Украины от 3 декабря 2015 года № 678 “Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью”, об исключении из законодательства Украины и потребления термина “инвалид” и замены его термином “лицо с инвалидностью”.

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова “инвалид”, “ребенок-инвалид” и “инвалид войны” заменены соответственно словами “лицо с инвалидностью”, “ребенок с инвалидностью” и “лицо с инвалидностью вследствие войны”.

Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя термин “лицо с инвалидностью”, прежде всего, акцент делается на человеке, а не на ее инвалидности.

Как сообщал УНН, 28 сентября 2016 года Президент Закон Украины № 1490-VIII “О внесении изменения в Закон Украины” О ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней“, который предусматривал замену термина “инвалид”.