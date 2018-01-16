ГПУ взяла в работу результаты аудита ПриватБанка о нанесении ущерба на 5,5 млрд долл. - НБУ

КИЕВ. 16 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины приняла в работу результаты forensic-аудита ПриватБанка, который провела независимая компания Kroll, о нанесении ущерба предыдущими акционерами банка в размере 5,5 млрд долл. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает УНН.

"Мы сегодня получили заверения от Генерального прокурора о том, что результаты forensic-аудита взятые Генеральной прокуратурой в работу для проведения уголовного производства", - отметила Рожкова.

Заместитель главы Нацбанка также сообщила, что результаты аудита ПриватБанка представлены ГПУ, международным партнерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.

"Мы уверены, что результаты расследования помогут довести до конца кейс ПриватБанка, как первый в нашей стране кейс такого масштабного финансового расследования и восстановления справедливости для украинцев, а также возвращения утраченных государством средств", - добавила она.

Как сообщал УНН, расследование независимой компании Kroll подтвердило, что ЧАО "ПриватБанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий до его национализации, что привело к нанесению ущерба минимум в размере 5,5 млрд долл.