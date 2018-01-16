Президент Румынии принял отставку премьера

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял отставку премьер-министра Михая Тудосе и назначил временно исполняющим обязанности действующего министра обороны Михая Фифора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на администрацию президента Румынии.

"Спустя год после выборов, у нас уже второй несостоявшийся состав правительства, сформированного PSD (Социал-демократическая партия - ред.). Теперь, очевидно, правительству необходимо как можно скорее убрать ситуацию неопределенности. Я призываю к быстрой процедуре, в рамках которой будет создано новое правительство", - цитирует пресс-служба президента его слова.

К.Йоханис также отметил, что политическая ситуация не должна перерастать в политический кризис, а также предостерег от экономических последствий.

Напомним, вчера правящая коалиция отправила премьер-министра Румынии М.Тудосе в отставку.