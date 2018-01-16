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Вторник, 16 января 2018, 15:38 • Мария Павлюк
Из-за сильного снегопада в Одессе остановилось движение ряда трамваев и троллейбусов
ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий приостановлена работа трамвайных маршрутов № 1,19,20,27, а также троллейбусных маршрутов № 2,14. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КП "Одесамиськелетротранс".
На линиях работает снегоуборочная техника, из-за ухудшения погодных условий приостановлена работа трамвайных маршрутов № 1,19,20,27, а также троллейбусных маршрутов № 2,14.
Сейчас на улице города выведено 100 единиц спецтехники и 2,5 тысячи дворников. Использовано около 1,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий грузовикам запретили въезд в Одессу.
Источник: УНН
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