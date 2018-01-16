Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков и оружия

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина присоединилась к глобальной системе контроля за незаконным оборотом наркотиков, оружия и фальсификата. Соответствующий меморандум о взаимопонимании сегодня подписали и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, и.о. председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк и директор Департамента анализа и общественных связей Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН Жан-Люк Лемайо, передает корреспондент УНН.

Подписание меморандума является автоматическим присоединением к программе контроля за контейнерными перевозками (Container Control Programme), реализуемой ООН и Всемирной таможенной организацией.

Основными донорами программы выступают страны ЕС, Европейская Комиссия, Канада и США. Программа является частью мероприятий ООН в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

"Учитывая значительный транзитный потенциал территории Украины в целом и, в частности, ее морских портов, присоединение Украины к указанной программы станет действенным инструментом повышения безопасности контейнерных перевозок по территории Украины", - подчеркнул М.Продан.

В рамках перспективы присоединения к Программе созданы подразделение портового контроля и оперативная группа в пунктах пропуска через государственную границу Украины "Одесский морской торговый порт" и "Борисполь-аэропорт" (Aircargo) соответственно.

После анализа эффективности работы указанных групп в перспективе будет рассматриваться возможность создания соответствующих подразделений контроля и в других пунктах пропуска, например, на западной границе.

Как сообщал УНН, в Одесской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, которая распространяла наркотики.