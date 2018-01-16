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Следователи СБУ отобрали образцы голоса Саакашвили с процессуальными нарушениями - адвокат

Следователи СБУ отобрали образцы голоса Саакашвили с процессуальными нарушениями - адвокат

КИЕВ. 16 января. УНН. Следователи СБУ сегодня отобрали образцы голоса экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, но сделали это с рядом процессуальных нарушений. Об этом УНН сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Следственное действие с отобранием образцов голоса состоялась, но прошло с процессуальными нарушениями, которые не дают СБУ и прокуратуре права проводить это следственное действие, о чем мы составили соответствующее заявление", - сказал Чернолуцкий.

Он также сообщил, что из-за физической невозможности Саакашвили быть сегодня одновременно в СБУ и на заседании в Окружном административном суде Киеве, судебное заседание по рассмотрению его иска к Государственной миграционной службы перенесено на 9.00 30 января.

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Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Саакашвили отказывается предоставлять образцы своего голоса для экспертизы аудиозаписей его переговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Дело Саакашвили
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