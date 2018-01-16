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Муженко прибыл в Брюссель для участия в работе военного комитета НАТО

Муженко прибыл в Брюссель для участия в работе военного комитета НАТО

КИЕВ. 16 января. УНН. Начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко начал официальный визит в Брюссель, где он примет участие в работе военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Начальник Генерального штаба Украины, председатель Вооруженных сил Украины, генерал армии Украины Виктор Муженко начал визит в Брюссель, где примет участие в работе военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Глава украинской делегации примет участие в военном заседании НАТО с Украиной.

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А также в заседании официальных партнеров миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" в заседании, посвященном совместной работе в формате проецирования стабильности. В штаб-квартире НАТО Муженко проведет ряд двусторонних встреч с политическим и войск руководством НАТО, начальниками генеральных штабов Вооруженных сил других стран.

Темой обсуждения во время этих встреч будут текущие аспекты региональной безопасности и практические вопросы военного сотрудничества со странами-членами альянса и странами-партнерами", - сообщил Гуцуляк.

Источник: УНН
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