Комитет перенес рассмотрение вопроса аудитора НАБУ на 17 января - нардеп

КИЕВ. 16 января. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова перенес рассмотрение вопроса о назначении аудитора НАБУ. Об этом в кулуарах парламента корреспонденту УНН заявил народный депутат Юрий Деревянко.

“Рассмотрение вопроса об аудиторе НАБУ перенесено на следующее заседание комитета, то есть на среду, 17 января. Сегодня мы только рассмотрели вопрос об антикоррупционной экспертизе законопроектов, которые сейчас находятся в комитете”, — рассказал Ю.Деревянко.

Парламентарий предположил, что перенос рассмотрения вопроса об аудиторе НАБУ связан с тем, что у фракций БПП, НФ и Опоблок недостаточно голосов для “продвижения этого вопроса”.

“Если бы голосов будо достаточно, то могли „протащить“ своего, управляемого аудитора НАБУ. Не исключаю, что завтра ситуация с переносом рассмотрения кандидатуры аудитора может снова повториться. Если у БПП, НФ и Опоблок не будет необходимых 13 голосов, то шансов на объявление второго конкурса аудитора”, — резюмировал нардеп.

Напомним, по словам председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий, кандидатуры на должность аудитора НАБУ будут вынесены на рассмотрение парламента, сразу после того, как Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции примет соответствующее решение.