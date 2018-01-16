В ГФС прокомментировали отмену ряда актов, необходимых для реформы службы

КИЕВ. 16 января. УНН. Кабинет министров Украины отменил два постановления, которые предусматривали создание одного юридического лица непосредственно по вертикали в таможенном и налоговом направлении. Отмена этих документов никак не повлияет на реформу Государственной фискальной службы. Об этом сообщил журналистам после брифинга и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, передает УНН.

“Кабмин отменил два постановления, которые предусматривали создание одного юридического лица непосредственно по вертикали в таможенном и налоговом направлении. Отмена этих документов никак не повлияет на реформу ГФС ”, - отметил он.

По словам Продана, создание одного юридического лица — это не самоцель реформы. Сегодня ГФС продолжает создавать надлежащие условия для бизнеса, формируя при этом именно сервисную составляющую.

“Мы сегодня уже завершили все подготовительные работы по совершенствованию электронного кабинета налогоплательщика, мы создаем дополнительные сервисы, позволяющие, фактически в режиме он-лайн, нашим налогоплательщикам, субъектам внешнеэкономической деятельности, если речь идет о таможенном направлении, создавать надлежащие условия для проведения всех таможенных процедур, сдачи налоговой отчетности, получения всех административно консультативных и других услуг, предусмотренных ГФС. Поэтому в отмене этих постановлений я не вижу никаких проблем”, - подчеркнул и.о. председателя ГФС.

Кроме того, как отметил Продан, реализация предусмотренных отмененными постановлениями процессов тянула за собой огромное количество изменений в законодательстве. Поэтому отмена этих документов никоим образом не влияет на остановку всех процессов по созданию комфортных и благоприятных условий для бизнес-климата в государстве, и не является шагом по остановке реформирования ГФС.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк обеспокоен решением правительства отменить акты Кабмина, направленные на институциональную реформу ГФС, в частности, реорганизацию структуры, привлечения новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции.