Выведенный на фиктивную фирму 21 млн грн возвращен ГПЗКУ - прокуратура

КИЕВ. 16 января. УНН. Прокуратура добилась возвращения ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" более 21 млн гривен, которые были незаконно выведены с предприятия бывшим должностным. Об этом сообщает прокуратура Киева, передает УНН.

"Досудебным расследованием установлено и судебным следствием доказано, что бывшим руководителем одного из структурных подразделений департамента закупок и логистики ОАО "ГПЗКУ" в феврале 2016 года, в результате преступной небрежности допущено перечисление средств предприятия в сумме 21 млн 250 тыс. гривен на фиктивный счет частного юридического лица за якобы закупку 5000 т кукурузы", - говорится в сообщении.

В судах первой и апелляционной инстанций прокуроры доказали вину экс-чиновника. И судьей был вынесен приговор, которым обвиняемого "признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно- аспорядительных и административно-хозяйственных функций на три года с уплатой штрафа 400 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Указанное решение суда первой инстанции подтвердила и апелляция.

"В настоящее время принятыми прокуратурой мерами денежные средства в сумме 21 млн 250 тыс. гривен фактически и в полном объеме возвращены на счет ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 11 января правительство назначил нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия О.Бахматюка - Ирина Марченко. Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики Н.Мартинюк, и произошло это буквально за несколько недель до итогов конкурса на замещение должности главы правления ГПЗКУ.

По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ перед Ириной Марченко, кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации, будут стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Дмитрием Гавришем. Вероятно, что речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины". Хотя именно эта активность Гавриша, по данным СМИ, и подняла китайских партнеров корпорации и привела к замораживанию средств компании на банковских счетах.