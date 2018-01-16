Регистрация | Вход |
USD: 28,57 0,0311  EUR: 35,07 0,4376 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 16 января 2018 18:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Адвокат Януковича по делу Майдана обжалует решение суда о его отстранении от участия в заседаниях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украина усилит международное давление на РФ для освобождения Балуха - МИД

Украина усилит международное давление на РФ для освобождения Балуха - МИД

Владимир Балух

КИЕВ. 16 января. УНН. Украина выразила протест в связи с осуждением украинского активиста Владимира Балуха "судом" Крыма до 3,7 лет лишения свободы и будет усиливать международное давление на Россию для освобождения активиста. Об этом написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

"Сфабрикованное решения незаконных судов. Выражаем протест. Будем усиливать международное давление на РФ по освобождению В.Балуха", - написала пресс-секретарь МИД.

Напомним, суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к 3,7 года в колонии-поселении.

Ранее российский прокурор просил для обвиняемого 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и оплату штрафа в размере 20 тысяч рублей (9,2 тыс. гривен).

ФСБ России задержала В.Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.