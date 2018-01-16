В Чехии подтвердили поддержку территориальной целостности Украины

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным о текущей ситуации в Крыму и на востоке Украины и о прогрессе реформ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Чехии, передает УНН.

В сегодняшней телефонном разговоре министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий подтвердил безоговорочную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщили в МИД.

"Мы считаем незаконную аннексию Крыма серьезным нарушением международного права", - подчеркнул министр иностранных дел Чехии. Он также поинтересовался нынешней ситуацией в Крыму и на востоке Украины.

М.Стропницкий также пообщался с украинским коллегой относительно прогресса политических и экономических реформ в стране, борьбы с коррупцией и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Он подтвердил готовность Чехии продолжать активную поддержку реформ в Украине, особенно в качестве международного координатора в области образования. Министр высоко оценил стабилизацию украинской экономики, интересующую чешских предпринимателей и инвесторов, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в первом туре президентских выборов в Чехии лидирует нынешний президент Чехии Милош Земан, который на заседании ПАСЕ выступил против санкций в отношении России и отметил, что Крым аннексирован незаконно, но возвращать Украине полуостров не надо.