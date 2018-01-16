Кадровые ротации в ГПЗКУ происходят из-за коррупции - юрист

КИЕВ. 16 января. УНН. Назначение новой и.о. руководителя ГПЗКУ буквально накануне второго тура конкурса "имеет коррупционный душок". Об этом в комментарии УНН сказал, юрист, политический обозреватель Юрий Кармазин.

"Я думаю, именно с колоссальной коррупцией связаны эти изменения исполняющих обязанности в ГПЗКУ накануне проведения конкурса. Вот при таких назначениях - коррупция и это очень бросается в глаза. Абсолютно все назначения в правительстве Гройсмана имеют "коррупционный душок". И само правительство имеет "коррупционный душок". Очевидно, что такие изменения произошли накануне конкурса, потому что что-то нужно "зачистить", передать или сдать.

Мне трудно говорить, я исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что в ГПЗКУ хотят вернуть всех руководителей эпохи Януковича, но не знают как это правильно сделать. Вот мы и видим, что там такие вещи происходят", - сказал Кармазин.

Он предположил, что в Кабмине работают многие и.о. по причине неготовности правительства нести ответственность за свою работу.

В целом же, по словам юриста, вопрос ГПЗКУ и ее китайского кредита достаточно сложный, и по этому поводу уже "расследуются уголовные производства".

Напомним, 11 января правительство назначило нового и.о. председателя правления ГПЗКУ. Ею стала экс-менеджер предприятия Бахматюка - Ирина Марченко. Интересно, что назначение нового и.о. инициировал заместитель министра агрополитики М.Мартинюк, и произошло это буквально за несколько недель до итогов конкурса на замещение должности главы правления ГПЗКУ.

По информации источников УНН, до назначения легитимного руководителя ГПЗКУ, перед Ириной Марченко кроме налаживания отношений с китайскими кредиторами корпорации будут стоять все те же задачи, что и перед ее предшественником Дмитрием Гавришем.

Вероятно, что речь идет о дальнейшем выводе активов из ГПЗКУ на обанкротившуюся ГАК "Хлеб Украины". Хотя именно эта активность Гавриша, по данным СМИ, и возмутила китайских партнеров корпорации и привела к замораживанию средств компании на банковских счетах.