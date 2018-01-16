В ГПУ пообещали рассмотреть заявление Поклонской о "преступлениях украинских властей" в общем порядке

КИЕВ. 16 января. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обещают в общем порядке рассмотреть письмо так называемого депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской на имя Генпрокурора, в котором она обвиняет украинских чиновников в совершении предположительно ряда тяжких преступлений против Украины. Об этом сообщили УНН в Генпрокуратуре Украины.

"Сейчас никакого письма мы от нее (Поклонской - ред.) еще не получали. Как получим - рассмотрим в общем порядке", - отметили в ГПУ.

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Ранее так называемый депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении ряда украинских политиков, в том числе Президента Петра Порошенко.