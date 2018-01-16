Суд назначил рассмотрение дела "азовца" Краснова на 26 января

КИЕВ. 16 января. УНН. Бориспольский горрайонный Киевской области назначил на 26 января рассмотрение уголовного производства по обвинению в госизмене лидера организации "Гражданский корпус "Азов-Крым" Станислава Краснова. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины передает УНН.

"Постановлением суда от 12.01.2018 года назначено подготовительное судебное заседание на 14:00 26.01.2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвинительный акт был утвержден прокурором 27 декабря 2017 года.

Уголовное производство будет рассматриваться коллегией судей в составе трех человек во главе с судьей Юрием Кабанячим.

Как сообщал УНН, С.Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года.

Он обвиняется в совершении преступления группой лиц, в шпионаже, государственной измене, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, умышленном убийстве и в совершении террористического акта.