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Суд назначил рассмотрение дела "азовца" Краснова на 26 января

Суд назначил рассмотрение дела "азовца" Краснова на 26 января

КИЕВ. 16 января. УНН. Бориспольский горрайонный Киевской области назначил на 26 января рассмотрение уголовного производства по обвинению в госизмене лидера организации "Гражданский корпус "Азов-Крым" Станислава Краснова. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины передает УНН.

"Постановлением суда от 12.01.2018 года назначено подготовительное судебное заседание на 14:00 26.01.2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвинительный акт был утвержден прокурором 27 декабря 2017 года.

Уголовное производство будет рассматриваться коллегией судей в составе трех человек во главе с судьей Юрием Кабанячим.

Как сообщал УНН, С.Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года.

Он обвиняется в совершении преступления группой лиц, в шпионаже, государственной измене, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, умышленном убийстве и в совершении террористического акта.

Источник: УНН
Теги: суд
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