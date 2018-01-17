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Суд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику

Суд продлил меру пресечения полицейскому Олейнику

Сергей Олейник

КИЕВ. 16 января. УНН. Голосеевский районный суд Киева сегодня продлил на 2 месяца меру пресечения полицейскому Сергею Олейнику, который обвиняется в убийстве несовершеннолетнего при задержании BMW 7 февраля 2016 года, а также заслушал обвинительный акт. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Сегодня суд продлил Олейнику еще на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства, а также заслушал обвинительный акт, который зачитали прокуроры. Следующее судебное заседание состоится 30 января", - сказали в прокуратуре.

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На следующем заседании суд планирует сформировать порядок дальнейшего проведения судебного следствия.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения
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