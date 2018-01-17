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В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи

В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи

КИЕВ. 16 января. УНН. На столичной Борщаговке остановились скоростные трамваи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook ЯОтрадный.

Из-за остановки скоростного трамвая люди были вынуждены идти пешком вдоль путей.

"#ЯВОчереди на трамвай. Они стали в районе Индустриального. Выбирайте другой путь", - пишет в сообществе Александр Мельничук.

Напомним, в Киеве сегодня, по состоянию на 19:00, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов.

Источник: УНН
Теги: Киев, трамвай
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