Новости: Киев
Вторник, 16 января 2018, 20:14 • Вита Пидлубна
В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи
КИЕВ. 16 января. УНН. На столичной Борщаговке остановились скоростные трамваи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook ЯОтрадный.
Из-за остановки скоростного трамвая люди были вынуждены идти пешком вдоль путей.
"#ЯВОчереди на трамвай. Они стали в районе Индустриального. Выбирайте другой путь", - пишет в сообществе Александр Мельничук.
Напомним, в Киеве сегодня, по состоянию на 19:00, уровень пробок достиг отметки в 8 баллов.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час