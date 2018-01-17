Президент: цивилизованный мир должен перевидеть предохранители от агрессии РФ

КИЕВ. 16 января. УНН. Цивилизованный мир должен предусмотреть надежные предохранители от любой агрессии России. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодного приема руководителей дипломатических представительств в Мариинском дворце в Киеве, передает УНН.

"Задача цивилизованного мира - предусмотреть надежные предохранители, средства для того, чтобы сдержать любую агрессию России: военную, экономическую или даже в форме фальшивых новостей. Сейчас она стала очень популярным методом нападения на любую демократию", - заявил он.

"Демократические ценности не могут быть предметом торгов и компромиссов ... попытки умиротворения агрессора обычно, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и как результат к новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня является таким очевидным для всех нас", - подчеркнул он.

Президент заявил, что Кремлю никогда нельзя верить, под какими бы режимами он себя не маскировал: царским, коммунистическим, псевдо-демократическим.